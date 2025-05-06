В Украине утвердили обновленную методику, чтобы связь была менее чувствительной к помехам

В Украине будет действовать новая методика расчета электромагнитной совместимости.

Фото: thedigital.gov.ua

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что утвердило новую методику расчета электромагнитной совместимости.

Отмечается, что это четкие правила, которые гарантируют, что различные устройства — от смартфонов до радаров на аэродромах — будут работать без помех друг для друга.

Как это выглядит на практике?

Перед использованием нового радиооборудования необходимо проверить, не будет ли оно мешать уже существующему. Это важно для стабильной работы мобильных сетей, бесперебойного интернета и даже специализированных систем, которые функционируют на аэродромах.

Эти изменения незаметны в повседневной жизни, но обеспечивают надежную работу радиосетей, благодаря чему мы пользуемся качественными услугами связи.

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