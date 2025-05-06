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В Україні затвердили оновлену методику, щоб зв’язок був менш чутливим до завад

14:27, 6 травня 2025
В Україні діятиме нова методику розрахунку електромагнітної сумісності.
В Україні затвердили оновлену методику, щоб зв’язок був менш чутливим до завад
Фото: thedigital.gov.ua
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що затвердило нову методику розрахунку електромагнітної сумісності.

Зазначається, що чіткі правила, які гарантують, що різні пристрої, від смартфонів до радарів на аеродромах, працюватимуть без перешкод один для одного.

Який вигляд це має на практиці?

Перед застосуванням нового радіообладнання потрібно перевірити, чи не буде воно заважати наявному. Це важливо для стабільної роботи мобільних мереж, безперебійного інтернету та навіть спеціалізованих систем, які працюють на аеродромах.

Ці зміни непомітні в повсякденному житті, але забезпечують надійну роботу радіомереж, завдяки чому ми насолоджуємося якісними послугами зв’язку.

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