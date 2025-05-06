Польські перевізники готують блокаду на кордоні з Україною

Черговий протест планується на пункті пропуску «Дорогуськ — Ягодин».

Фото: CargoSupport

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Польські автоперевізники готують чергову акцію протесту на пункті пропуску «Дорогуськ — Ягодин», повідомив Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

У заяві організатори висловили незадоволення бездіяльністю польського уряду у відповідь на їхні заклики та наголосили на необхідності відновити баланс на транспортному ринку, який, на їхню думку, був порушений після скасування дозволів для українських перевізників.

«Ми будемо інформувати вас про дії по мірі розвитку ситуації», — йдеться у заяві Комітету.

Дата початку протесту наразі не оголошена.

Фото: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu

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