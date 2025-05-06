Польские перевозчики готовят блокаду на границе с Украиной

Очередной протест планируется на пункте пропуска «Дорогуск – Ягодин».

Фото: CargoSupport

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Польские автоперевозчики готовят очередную акцию протеста на пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин», сообщил Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.

В заявлении организаторы выразили недовольство бездействием польского правительства в ответ на их призывы и отметили необходимость восстановить баланс на транспортном рынке, который, по их мнению, был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков.

«Мы будем информировать вас о действиях по мере развития ситуации», - говорится в заявлении Комитета.

Дата начала протеста пока не объявлена.

Фото: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu

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