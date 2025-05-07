Реабилитация без очередей – как подать заявку из дома

Украинцы оформляют направление через BankID и Дію.

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Министерство социальной политики Украины напоминает гражданам, имеющим право на обеспечение средствами реабилитации, подавать заявки онлайн - без очередей, бумажной волокиты и выхода из дома.

Речь идет о государственной программе, гарантирующей бесплатное обеспечение людей с инвалидностью необходимыми техническими средствами. Подать заявление могут те, кому средства назначили с 1 января 2025 года по результатам оценки повседневного функционирования, которое сейчас заменило решение МСЭК.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

зайти на сайт soc.gov.ua;

авторизоваться через BankID, КЭП или Дія.Підпис;

подать заявление в личном кабинете - всего за несколько кликов.

Все необходимые данные подтянутся автоматически, а электронное направление появится в кабинете в течение трех рабочих дней.

За первые три месяца действия сервиса украинцы сформировали 138 252 направления на получение средств реабилитации. Уже 90 тысяч из них выдано, остальные - в производстве или готовятся к выдаче.

Минсоцполитики подчеркивает: государство совместно с партнерами продолжает создавать современные сервисы, чтобы сделать поддержку людей с инвалидностью более доступной и удобной.

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