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В Киеве суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра

07:36, 7 мая 2025
Самовольное строительство подлежит сносу, участок должен быть возвращен территориальной громаде.
В Киеве суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Северный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил иск прокурора и обязал коммерческую структуру снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и вернуть территориальной громаде земельный участок, на котором он находится.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, речь идет о комплексе в пределах прибрежной защитной полосы Днепра, расположенном на земельном участке площадью 0,5 га и стоимостью 3,2 млн гривен по ул. Набережно-Корчеватская, 35 в г. Киеве.

Установлено, что физическое лицо на основании решения районного суда, которое впоследствии было отменено, зарегистрировало за собой право собственности на самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и передало его в уставной фонд общества.

Как указали в прокуратуре, незаконное строительство и последующая регистрация права собственности на самовольно возведенное имущество стали предпосылкой для получения обществом в 2018 году в аренду земельного участка площадью 0,5 га, который относится к землям водного фонда, находится под особой охраной государства и на который установлен правовой режим использования, в частности запрет на строительство.

«Указанные действия общества направлены исключительно на создание неконкурентных условий, с целью завладения земельным участком водного фонда в обход процедуры проведения земельных торгов.

В дальнейшем общество, нарушая условия договора аренды и требования земельного и водного законодательства, продолжило незаконную застройку арендованного участка, ограничило свободный доступ граждан к берегу Днепра и использует арендованный участок в коммерческих целях, чем нарушает особый режим использования земель водного фонда», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что несмотря на указанные нарушения, Киевский городской совет в 2024 году продлил на 15 лет договор аренды указанного земельного участка, в связи с чем Киевская городская прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, решение суда первой инстанции отменено. Самовольное строительство подлежит сносу, участок должен быть возвращен территориальной громаде.

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прокуратура Киев

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