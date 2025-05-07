Практика судів
  1. В Україні

У Києві суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра

07:36, 7 травня 2025
Самочинне будівництво має бути знесено, ділянка повернута територіальній громаді.
У Києві суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов прокурора та зобов’язано комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Як повідомила Київська міська прокуратура, йдеться про комплекс в межах  прибережної захисної  смуги Дніпра, розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень по вул. Набережно-Корчуватській, 35 у м. Києві.

 Установлено, що фізична особа на підставі рішення районного суду, яке надалі було скасовано, зареєструвала за собою право власності на самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та передала його до статутного фонду товариства.

Як зазначили у прокуратурі, незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинно збудоване майно стали передумовою для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною держави та щодо якої встановлений правовий режим використання землі, зокрема й заборона будівництва.

«Вказані дії товариства спрямовані виключно на створення позаконкурентних умов, направлених на заволодіння земельною ділянкою водного фонду в обхід процедури проведення земельних торгів.

Надалі товариство, у порушення умов договору оренди та вимог земельного та водного законодавства, продовжило незаконну забудову орендованої земельної ділянки, обмежило безперешкодний доступ громадян до берега Дніпра та використовує орендовану ділянку в комерційних цілях, чим порушує особливий режим використання земель водного фонду», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що попри вказані порушення, Київська міська рада у 2024 році поновила на 15 років договір оренди вказаної земельної ділянки, у зв’язку з чим Київська міська прокуратура звернулась до суду із вказаним позовом.

Постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу прокурора, рішення суду першої інстанції скасовано. Самочинне будівництво має бути знесено, ділянка повернута територіальній громаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо обов'язок виконання судового рішення покладено на ДВС, а не на керівника юрособи – боржника, то в діях такого керівника відсутній склад умисного невиконання рішення – Верховний Суд

Також Верховний Суд констатував, що відповідальність за умисне невиконання судового рішення залежить від питання реальної можливості його виконати.

Верховний Суд пояснив різницю між з’явленняв із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину

Адвокат вказував, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням.

Рішення про ратифікацію угоди з США про надра доповнять преамбулою з констатацією того, що Верховна Рада не ознайомилася з іншими «технічними» угодами

Комітет закордонних справ зібрався ще раз і додав преамбулу про те, що станом на момент ратифікації угоди про надра з США Верховною Радою не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, і ратифікація угоди не означає автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод.

Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу — Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства

Ірина Верещук заявила, що вже у травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями.

Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду