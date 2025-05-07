У Києві суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра

Самочинне будівництво має бути знесено, ділянка повернута територіальній громаді.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов прокурора та зобов’язано комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Як повідомила Київська міська прокуратура, йдеться про комплекс в межах прибережної захисної смуги Дніпра, розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень по вул. Набережно-Корчуватській, 35 у м. Києві.

Установлено, що фізична особа на підставі рішення районного суду, яке надалі було скасовано, зареєструвала за собою право власності на самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та передала його до статутного фонду товариства.

Як зазначили у прокуратурі, незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинно збудоване майно стали передумовою для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною держави та щодо якої встановлений правовий режим використання землі, зокрема й заборона будівництва.

«Вказані дії товариства спрямовані виключно на створення позаконкурентних умов, направлених на заволодіння земельною ділянкою водного фонду в обхід процедури проведення земельних торгів.

Надалі товариство, у порушення умов договору оренди та вимог земельного та водного законодавства, продовжило незаконну забудову орендованої земельної ділянки, обмежило безперешкодний доступ громадян до берега Дніпра та використовує орендовану ділянку в комерційних цілях, чим порушує особливий режим використання земель водного фонду», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що попри вказані порушення, Київська міська рада у 2024 році поновила на 15 років договір оренди вказаної земельної ділянки, у зв’язку з чим Київська міська прокуратура звернулась до суду із вказаним позовом.

Постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу прокурора, рішення суду першої інстанції скасовано. Самочинне будівництво має бути знесено, ділянка повернута територіальній громаді.

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