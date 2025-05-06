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$1,6 млн у повітря: Трамп не наказував зупиняти допомогу Україні – ініціатива вийшла з Пентагону – Reuters

13:56, 6 травня 2025
Reuters вказує, що ініціатором зупинки допомоги став міністр оборони Піт Гегсет без відома президента США.
$1,6 млн у повітря: Трамп не наказував зупиняти допомогу Україні – ініціатива вийшла з Пентагону – Reuters
Фото: Reuters
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Після інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін у США тимчасово зупинили постачання зброї Україні — ініціатором став міністр оборони Піт Гегсет. Як з'ясувало агентство Reuters, рішення ухвалили без прямого наказу президента, що застало Білий дім зненацька та викликало хаос у вищих ешелонах влади.

За даними журналістів, в перші дні лютого американські військові скасували 11 вантажних авіарейсів із боєприпасами, які мали вилетіти з баз у Делавері та ОАЕ до логістичного хабу в Польщі. Наказ, за словами джерел у Пентагоні та TRANSCOM, усно передали з офісу Гегсета після наради у Білому домі 30 січня. Проте Трамп такого наказу не давав, і більшість ключових осіб з питань безпеки не були поінформовані.

У Білому домі пізніше заявили, що Гегсет «діяв у межах політики паузи», але не пояснили, чому інші відомства не були залучені. Постачання відновили через тиждень, однак, за оцінкою TRANSCOM, зупинка коштувала щонайменше $1,6 млн. Офіційна «пауза», узгоджена адміністрацією, набула чинності лише 4 березня.

У Києві різке припинення допомоги викликало тривогу. Українська сторона звернулася до США із запитами, проте чітких пояснень не отримала. Джерела повідомили, що Вашингтон згодом пояснив інцидент «внутрішніми політичними процесами».

Розслідування Reuters також виявило, що радники Гегсета, частина з яких не мала досвіду в держслужбі й виступала проти допомоги Україні, порадили міністру зробити паузу. Один зі співрозмовників наголосив, що це була логістична зупинка, а не повне припинення підтримки.

Скандал розгорівся на тлі кризи в Пентагоні: 15 квітня з будівлі силою вивели кількох радників Гегсета за підозрою в розголошенні секретної інформації. Сам міністр оборони наразі перебуває під пильною увагою Конгресу.

В результаті інциденту постало питання не лише про неузгодженість дій у сфері безпеки, а й про структурні проблеми командування в новій адміністрації США.

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США фінанси Пентагон

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