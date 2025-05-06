$1,6 млн в воздух: Трамп не приказывал останавливать помощь Украине – инициатива исходила из Пентагона – Reuters

Reuters указывает, что инициатором остановки помощи стал министр обороны Пит Гегсет без ведома президента США.

Фото: Reuters

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После инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок в США временно остановили поставки оружия Украине - инициатором стал министр обороны Пит Гегсет. Как выяснило агентство Reuters, решение было принято без прямого приказа президента, что застало Белый дом врасплох и вызвало хаос в высших эшелонах власти.

По данным журналистов, в первые дни февраля американские военные отменили 11 грузовых авиарейсов с боеприпасами, которые должны были вылететь с баз в Делавэре и ОАЭ в логистический хаб в Польше. Приказ, по словам источников в Пентагоне и TRANSCOM, устно передали из офиса Гегсета после совещания в Белом доме 30 января. Однако Трамп такого приказа не давал, и большинство ключевых лиц по вопросам безопасности не были проинформированы.

В Белом доме позже заявили, что Гегсет «действовал в рамках политики паузы», но не объяснили, почему другие ведомства не были вовлечены. Поставки возобновили через неделю, однако, по оценке TRANSCOM, остановка стоила минимум $1,6 млн. Официальная «пауза», согласованная администрацией, вступила в силу только 4 марта.

В Киеве резкое прекращение помощи вызвало тревогу. Украинская сторона обратилась к США с запросами, однако четких объяснений не получила. Источники сообщили, что Вашингтон впоследствии объяснил инцидент «внутренними политическими процессами».

Расследование Reuters также выявило, что советники Гегсета, часть из которых не имела опыта в госслужбе и выступала против помощи Украине, посоветовали министру сделать паузу. Один из собеседников подчеркнул, что это была логистическая остановка, а не полное прекращение поддержки.

Скандал разгорелся на фоне кризиса в Пентагоне: 15 апреля из здания силой вывели нескольких советников Гегсета по подозрению в разглашении секретной информации. Сам министр обороны сейчас находится под пристальным вниманием Конгресса.

В результате инцидента встал вопрос не только о несогласованности действий в сфере безопасности, но и о структурных проблемах командования в новой администрации США.

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