Лимит в 60 бесплатных поездок для пенсионеров во Львове — апелляция подтвердила незаконность ограничений

Апелляционный суд подтвердил право пенсионеров на бесплатный проезд без ограничений.

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Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о введённом Исполнительным комитетом Львовского горсовета лимите в 60 бесплатных поездок для пенсионеров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указывается, что решение Исполнительного комитета Львовского городского совета от 28 июня 2024 года № 891 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 25 января 2019 года № 61» противоречит постановлению Кабинета Министров, которое гарантирует пенсионерам бесплатный проезд. Суд также отметил, что даже при отсутствии государственного финансирования местная власть не имеет права самостоятельно вводить такие ограничения.

Краткое изложение обстоятельств дела

Решением Исполнительного комитета Львовского городского совета от 28 июня 2024 года № 891 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 25 января 2019 года № 61» были внесены изменения в решение исполнительного комитета от 25 января 2019 года № 61 «Об обеспечении бесплатного проезда пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы в городском транспорте г. Львова», изложив пункт 1 в новой редакции: «1. Установить в городском пассажирском транспорте общего пользования на территории Львовской городской территориальной громады, кроме льгот, установленных Законами Украины, бесплатный проезд в количестве не более 60 бесплатных поездок в календарный месяц для: пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы.».

Не согласившись с принятым решением, гражданка, которая является пенсионеркой и лицом с инвалидностью, обратилась в суд с этим иском.

Решением Львовского окружного административного суда от 26 ноября 2024 года иск был полностью удовлетворён – признано противоправным и недействительным решение Исполнительного комитета Львовского городского совета № 891 от 28 июня 2024 года «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 25 января 2019 года № 61».

Не согласившись с таким решением суда, Исполнительный комитет Львовского городского совета подал апелляционную жалобу. Исполнительный комитет Львовского городского совета просит отменить решение Львовского окружного административного суда от 26 ноября 2024 года и принять новое, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

Выводы суда апелляционной инстанции

Согласно части 3 статьи 39 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» Кабинет Министров Украины в порядке, определённом законом, за счёт средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, компенсирует расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений Кабинета Министров Украины или других органов исполнительной власти.

Льготные перевозки пассажиров устанавливаются государством и компенсируются перевозчикам заказчиками таких услуг на условиях договора. Расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений Кабинета Министров Украины, компенсируются Кабинетом Министров Украины за счёт средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Согласно пункту 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования» Кабинет Министров Украины постановил: ввести бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что постановление Кабинета Министров Украины № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования» принято в сфере государственной социальной политики, обеспечивает социальную защиту пенсионеров по возрасту и является обязательным к выполнению, а установление Исполнительным комитетом Львовского городского совета ограничения количества бесплатных поездок общественным транспортом в течение одного месяца (60 поездок) для пенсионеров, то есть установление платы за проезд при превышении установленного лимита, противоречит указанному постановлению Кабинета Министров Украины № 354, которым введён бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах.

Суд апелляционной инстанции резюмировал, что решение Исполнительного комитета Львовского городского совета от 28 июня 2024 года № 891 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 25 января 2019 года № 61» не соответствует правовому акту высшей юридической силы – постановлению Кабинета Министров Украины № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования», а отсутствие компенсационного финансирования расходов на бесплатный проезд пенсионеров на транспорте общего пользования за счёт государственного бюджета, по мнению коллегии судей, не даёт права Исполнительному комитету Львовского городского совета ограничивать такой проезд.

Постановление Восьмого ААС от 26 марта 2025 года по делу № 380/18138/24 доступно по ссылке.

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