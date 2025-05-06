Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Ліміт в 60 безкоштовних поїздок для пенсіонерів у Львові — апеляція підтвердила незаконність обмежень

18:21, 6 травня 2025
Апеляційний суд підтвердив право пенсіонерів на безкоштовний проїзд без обмежень.
Ліміт в 60 безкоштовних поїздок для пенсіонерів у Львові — апеляція підтвердила незаконність обмежень
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо встановленого Виконавчим комітетом Львівської міськради ліміту на безплатний проїзд у 60 поїздок для пенсіонерів у громадському транспорті. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61»  суперечить постанові Кабміну, яка гарантує пенсіонерам безоплатний проїзд. Суд також зазначив, що навіть у разі відсутності державного фінансування місцева влада не має права самостійно вводити такі обмеження.

Короткий виклад обставин справи

Рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61» внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61 «Про забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи у міському транспортів м. Львова», виклавши пункт 1 у новій редакції: «1. Встановити у міському пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади, окрім пільг, що встановлені Законами України, безкоштовний проїзд у кількості не більше 60 безоплатних поїздок на календарний місяць для: пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи.».

Не погоджуючись із прийнятим рішенням громадянка, яка є пенсіонеркою та людиною з інвалідністю звернулася до суду з цим позовом.

Рішенням Львівського окружного адміністративного від 26 листопада 2024 року позов задоволено повністю – визнано протиправним та нечинним рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 891 від 28 червня 2024 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61».

Не погоджуючись з таким рішенням суду Виконавчий комітет Львівської міської ради звернувся із апеляційною скаргою. Виконавчий комітет Львівської міської ради просить рішення Львівського окружного адміністративного суду від 26 листопада 2024 року скасувати та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Висновки суду апеляційної інстанції

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Пільгове перевезення пасажирів встановлюється державою та компенсується перевізникам замовниками таких послуг за умовами договору. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України компенсуються Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» Кабінет Міністрів України постановив: ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про те, що постанова Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» прийнята у сфері державної соціальної політики, забезпечує соціальний захист пенсіонерів за віком та є обов`язковою до виконання, а встановлення Виконавчим комітетом Львівської міської ради обмеження кількості безкоштовних поїздок громадським транспортом впродовж одного місяця (60 поїздок) для пенсіонерів, тобто встановлення оплати проїзду для них за умови перевищення встановленого ліміту, суперечить вказаній постанові Кабінету Міністрів України № 354, якою введено безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Суд апеляційної інстанції підсумував, що рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61» не відповідає правовому акту вищої юридичної сили – постанові Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», а відсутність компенсаційного фінансування витрат на безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування за рахунок державного бюджету, на думку колегії суддів, не надає право Виконавчому комітету Львівської міської ради обмежувати такий проїзд.

Постанова Восьмого ААС від 26 березня 2025 року у справі № 380/18138/24 доступна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів апеляція судова практика транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

Стали відомі прізвища кандидатів у судді місцевих судів, яких 6 травня допустили до складення іспитів.

Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.

Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет із закордонних справ прийняв рішення рекомендувати до ратифікації угоду зі США про корисні копалини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду