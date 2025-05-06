Ліміт в 60 безкоштовних поїздок для пенсіонерів у Львові — апеляція підтвердила незаконність обмежень

Апеляційний суд підтвердив право пенсіонерів на безкоштовний проїзд без обмежень.

фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо встановленого Виконавчим комітетом Львівської міськради ліміту на безплатний проїзд у 60 поїздок для пенсіонерів у громадському транспорті. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61» суперечить постанові Кабміну, яка гарантує пенсіонерам безоплатний проїзд. Суд також зазначив, що навіть у разі відсутності державного фінансування місцева влада не має права самостійно вводити такі обмеження.

Короткий виклад обставин справи

Рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61» внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61 «Про забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи у міському транспортів м. Львова», виклавши пункт 1 у новій редакції: «1. Встановити у міському пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади, окрім пільг, що встановлені Законами України, безкоштовний проїзд у кількості не більше 60 безоплатних поїздок на календарний місяць для: пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи.».

Не погоджуючись із прийнятим рішенням громадянка, яка є пенсіонеркою та людиною з інвалідністю звернулася до суду з цим позовом.

Рішенням Львівського окружного адміністративного від 26 листопада 2024 року позов задоволено повністю – визнано протиправним та нечинним рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 891 від 28 червня 2024 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61».

Не погоджуючись з таким рішенням суду Виконавчий комітет Львівської міської ради звернувся із апеляційною скаргою. Виконавчий комітет Львівської міської ради просить рішення Львівського окружного адміністративного суду від 26 листопада 2024 року скасувати та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Висновки суду апеляційної інстанції

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Пільгове перевезення пасажирів встановлюється державою та компенсується перевізникам замовниками таких послуг за умовами договору. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України компенсуються Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» Кабінет Міністрів України постановив: ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про те, що постанова Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» прийнята у сфері державної соціальної політики, забезпечує соціальний захист пенсіонерів за віком та є обов`язковою до виконання, а встановлення Виконавчим комітетом Львівської міської ради обмеження кількості безкоштовних поїздок громадським транспортом впродовж одного місяця (60 поїздок) для пенсіонерів, тобто встановлення оплати проїзду для них за умови перевищення встановленого ліміту, суперечить вказаній постанові Кабінету Міністрів України № 354, якою введено безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Суд апеляційної інстанції підсумував, що рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року № 891 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 січня 2019 року № 61» не відповідає правовому акту вищої юридичної сили – постанові Кабінету Міністрів України № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», а відсутність компенсаційного фінансування витрат на безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування за рахунок державного бюджету, на думку колегії суддів, не надає право Виконавчому комітету Львівської міської ради обмежувати такий проїзд.

Постанова Восьмого ААС від 26 березня 2025 року у справі № 380/18138/24 доступна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.