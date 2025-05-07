Реабілітація без черг – як подати заявку з дому

Українці оформлюють направлення через BankID і Дію.

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Міністерство соціальної політики України нагадує громадянам, які мають право на забезпечення засобами реабілітації, подавати заявки онлайн — без черг, паперової тяганини та виходу з дому.

Йдеться про державну програму, що гарантує безоплатне забезпечення людей з інвалідністю необхідними технічними засобами. Подати заяву можуть ті, кому засоби призначили з 1 січня 2025 року за результатами оцінювання повсякденного функціонування, яке нині замінило рішення МСЕК.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

зайти на сайт soc.gov.ua;

авторизуватися через BankID, КЕП або Дія.Підпис;

подати заяву в особистому кабінеті — всього за кілька кліків.

Усі необхідні дані підтягнуться автоматично, а електронне направлення з’явиться в кабінеті протягом трьох робочих днів.

За перші три місяці дії сервісу українці сформували 138 252 направлення на отримання засобів реабілітації. Уже 90 тисяч із них видано, решта — у виробництві або готуються до видачі.

Мінсоцполітики наголошує: держава спільно з партнерами продовжує створювати сучасні сервіси, щоб зробити підтримку людей з інвалідністю доступнішою та зручнішою.

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