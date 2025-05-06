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Практичний іспит на водія складатимуть лише на автомобілі ТЦС МВС – проект змін МВС

14:19, 6 травня 2025
Лише у разі відсутності в ТСЦ МВС транспортного засобу категорії, право на керування транспортним засобом якої особа претендує отримати, практичний іспит буде прийматися на транспортному засобі закладу.
Практичний іспит на водія складатимуть лише на автомобілі ТЦС МВС – проект змін МВС
Фото: hsc.gov.ua
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Якщо наразі практичний іспит для отримання водійського посвідчення приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС або закладу на вибір особи, що складає іспит, то МВС пропонує встановити, щоб практичний іспит приймався на транспортному засобі ТСЦ МВС. Лише у разі відсутності в ТСЦ МВС транспортного засобу категорії, право на керування транспортним засобом якої особа претендує отримати, практичний іспит приймається на транспортному засобі закладу.

Відповідні зміни підготувало Міністерство внутрішніх справ з метою удосконалення процедур складання іспитів у територіальних сервісних центрах МВС для отримання права керування транспортним засобом.

Також зміни передбачають, що у транспортному засобі категорії В (тобто, «легкові» авто), що використовується для приймання практичного іспиту, стаціонарно розміщується (вмонтовується) не менше 4 технічних засобів контролю, а в транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е стаціонарно розміщується (вмонтовується) або закріплюється на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.

Під час приймання практичного іспиту на транспортному засобі категорій А, А1, В1 на одязі екзаменатора закріплюються переносні технічні засоби контролю.

Під час складання особою теоретичного та/або практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (у тому числі фото-, відео-, аудіотехніка) відповідно до Інструкції про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото-, відео-, аудіотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї, затвердженої наказом МВС.

У разі якщо особа не склала практичний іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У разі якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через 20 днів. Якщо особа втретє не склала практичний іспит, кожний наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через 30 календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

Автор: Наталя Мамченко

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МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

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