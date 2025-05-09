Без реконструкції, але майже у подарунок – у Києві зірвали незаконну передачу будівлі на Печерську

Реконструкція не почалась, а будівля вже майже пішла у приватні руки — втрутилась прокуратура.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура домоглася скасування угоди, за якою комунальна будівля у центрі столиці могла безоплатно перейти у приватну власність. Господарський суд Києва визнав недійсним договір між КП «Спецжитлофонд» та приватною компанією. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з умовами договору, інвестор мав здійснити реконструкцію нежитлового приміщення, розташованого на Печерську, після чого отримати у власність 88% площі та паркомісць. Таким чином із комунальної власності фактично безкоштовно вибувала будівля площею майже 1300 кв. м вартістю понад 32 мільйони гривень.

Правоохоронці з'ясували, що угода була укладена з порушенням законодавства про інвестиційну діяльність — без проведення обов’язкового інвестиційного конкурсу. До того ж реконструкція об'єкта так і не була розпочата.

У межах кримінального провадження ексзаступнику КП «Спецжитлофонд» повідомили про підозру у зловживанні владою. Прокуратура, реагуючи на порушення, звернулася до суду, який задовольнив позов і скасував незаконний договір, запобігши вибуттю майна з комунальної власності.

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