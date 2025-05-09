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На Львівщині кіт розбудив господарів під час пожежі та врятував їм життя

13:36, 9 травня 2025
Поки родина спала, на даху вже палав вогонь — кіт відчув небезпеку, підняв тривогу і допоміг уникнути трагедії.
На Львівщині кіт розбудив господарів під час пожежі та врятував їм життя
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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У ніч на 9 травня у місті Хирів Самбірського району ледь не сталася трагедія — поки родина мирно спала, на даху їхнього будинку вже вирувала пожежа. Врятувати господарів допоміг кіт. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

Домашній улюбленець, відчувши небезпеку, почав голосно нявкати та бігати по кімнаті, доки не розбудив господарів. Прокинувшись і відчувши запах диму, родина оперативно вибігла з дому та викликала рятувальників.

Горіла покрівля житлового будинку — вогонь охопив площу близько 70 квадратних метрів. Згодом пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

«Ця історія ще раз нагадує нам, що справжні друзі — це не завжди люди. Наші чотирилапі улюбленці часто відчувають небезпеку раніше за нас і можуть стати справжніми героями. Саме завдяки пильності вусатого рятівника вдалося зберегти найцінніше — людське життя», — зазначили в ДСНС.

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Львів ДСНС тварини пожежа

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