Во Львовской области кот разбудил хозяев во время пожара и спас им жизнь

Пока семья спала, на крыше уже пылал огонь - кот почувствовал опасность, поднял тревогу и помог избежать трагедии.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

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В ночь на 9 мая в городе Хыров Самборского района едва не произошла трагедия — пока семья спокойно спала, на крыше их дома уже бушевал пожар. Спасти хозяев помог кот. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Домашний питомец, почувствовав угрозу, начал громко мяукать и бегать по комнате, пока не разбудил хозяев. Проснувшись и почувствовав запах дыма, семья быстро выбежала из дома и вызвала спасателей.

Горела крыша жилого дома — огонь охватил площадь около 70 квадратных метров. Впоследствии пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, никто из людей не пострадал.

«Эта история ещё раз напоминает нам, что настоящие друзья — это не всегда люди. Наши четвероногие любимцы часто чувствуют опасность раньше нас и могут стать настоящими героями. Именно благодаря бдительности усатого спасателя удалось сохранить самое ценное — человеческую жизнь», — отметили в ГСЧС.

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