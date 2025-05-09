Полномочия суда продлить или восстановить процессуальный срок, установленный законом, на устранение недостатков апелляционной жалобы — постановление КХС ВС

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу на определение суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о продлении срока на устранение недостатков апелляционной жалобы, указанных в определении суда.

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Процессуальный срок, установленный законом, не может быть продлен судом согласно ч. 2 ст. 119 ХПК Украины, поскольку его максимальная (предельная) граница установлена законом, но может быть восстановлен судом по заявлению участника, если суд признает причины его пропуска уважительными.

Такой вывод сделала коллегия судей КХС ВС в деле от 7 апреля 2025 года № 910/7746/20, рассматривая кассационную жалобу на определение суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о продлении срока на устранение недостатков апелляционной жалобы, указанных в определении суда.

ООО (лицо, не принимавшее участие в деле) обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило: восстановить срок на апелляционное обжалование; отменить решение хозяйственного суда, оставленное без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, и постановление — отменить, принять новое решение об удовлетворении первоначального иска и отказе в удовлетворении встречного иска.

Суд апелляционной инстанции определением оставил апелляционную жалобу ООО без движения и, руководствуясь ст. 174 ХПК Украины, предоставил ответчику срок 10 дней (со дня получения копии определения) на устранение недостатков апелляционной жалобы.

ООО обратилось в суд с заявлением, в котором просило, в частности, продлить срок на устранение недостатков апелляционной жалобы, указанных в определении суда.

Отдельно ООО подало заявление об устранении недостатков апелляционной жалобы, в котором, в частности, просило суд восстановить пропущенный срок на устранение указанных в определении апелляционного суда недостатков.

Определением апелляционного хозяйственного суда отказано в удовлетворении заявления представителя ООО о продлении срока на устранение недостатков, указанных в определении апелляционного хозяйственного суда; апелляционная жалоба ООО с прилагаемыми документами возвращена заявителю без рассмотрения.

КХС ВС согласился с выводом суда апелляционной инстанции о невозможности продления максимального (предельного) процессуального срока, установленного законом, в то же время отменил определение апелляционного хозяйственного суда и направил дело на рассмотрение в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения (с этапа рассмотрения заявления жалобщика о восстановлении процессуального срока на устранение недостатков апелляционной жалобы) с учетом следующего.

Нормами ХПК Украины не предусмотрены дополнительные сроки для устранения недостатков апелляционной жалобы, поскольку положениями ч. 2 ст. 174 ХПК Украины закреплен предельный процессуальный срок на устранение недостатков заявления / жалобы, который не может быть продлен судом в порядке ч. 2 ст. 119 ХПК Украины, поскольку его максимальная граница определена законом.

Указанный вывод суда апелляционной инстанции соответствует предписаниям ХПК Украины, поскольку в случаях, когда суду процессуальным законом предоставлено право устанавливать срок в пределах определенного ХПК Украины срока, суд не наделен полномочиями продлевать срок сверх установленного процессуальным законом предела.

Так, в ч. 2 ст. 174 ХПК Украины императивно закреплен процессуальный срок на устранение недостатков заявления (жалобы), который составляет десять дней с момента вручения определения об оставлении заявления (жалобы) без движения. При этом указанный срок является сроком, установленным законом, и не может быть продлен судом согласно ч. 2 ст. 119 ХПК Украины, поскольку его максимальная граница установлена законом, но может быть восстановлен судом по заявлению участника, если суд признает причины его пропуска уважительными. Срок, установленный законом, не может быть восстановлен судом по собственной инициативе.

Однако суд апелляционной инстанции, сделав преждевременный вывод о том, что необходимо решить лишь вопрос о продлении процессуального срока (по заявлению жалобщика) на исправление недостатков апелляционной жалобы, не рассмотрел вопрос о восстановлении процессуального срока (по заявлению жалобщика) на устранение недостатков апелляционной жалобы и с этой целью не установил наличие оснований для восстановления срока, а вернул апелляционную жалобу жалобщику.

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