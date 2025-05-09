Без реконструкции, но почти в подарок – в Киеве сорвали незаконную передачу здания на Печерске

Реконструкция не началась, а здание уже почти ушло в частные руки – вмешалась прокуратура.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура добилась отмены сделки, по которой коммунальное здание в центре столицы могло безвозмездно перейти в частную собственность. Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор между КП «Спецжилфонд» и частной компанией. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно условиям договора, инвестор должен был осуществить реконструкцию нежилого помещения, расположенного на Печерске, после чего получить в собственность 88% площади и паркомест. Таким образом из коммунальной собственности фактически бесплатно выбывало здание площадью почти 1300 кв. м стоимостью более 32 миллионов гривен.

Правоохранители выяснили, что соглашение было заключено с нарушением законодательства об инвестиционной деятельности - без проведения обязательного инвестиционного конкурса. К тому же реконструкция объекта так и не была начата.

В рамках уголовного производства экс-заместителю КП «Спецжилфонд» сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Прокуратура, реагируя на нарушения, обратилась в суд, который удовлетворил иск и отменил незаконный договор, предотвратив выбытие имущества из коммунальной собственности.

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