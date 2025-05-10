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Нічні розваги зі знаком STOP – у Кременці троє підлітків поламали дорожні знаки

07:18, 10 травня 2025
Поліція встановила порушників.
Нічні розваги зі знаком STOP – у Кременці троє підлітків поламали дорожні знаки
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У Кременці правоохоронці встановили осіб, причетних до пошкодження дорожніх знаків у місті. Інформацію про інцидент раніше опублікували у соціальних мережах — йшлося про те, що невідомі зірвали та зламали кілька знаків дорожнього руху. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Після перевірки повідомлення, поліцейські Кременецького райвідділу внесли дані до Журналу єдиного обліку. Провівши оперативно-розшукові заходи, вони з’ясували, що до правопорушення причетні троє 17-річних місцевих мешканців. Двоє з них вже мали адміністративні стягнення за розпивання алкоголю в громадських місцях.

Мотиви своїх дій хлопці пояснити не змогли. За фактом дрібного хуліганства правоохоронці склали на неповнолітніх протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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поліція Кременчук

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