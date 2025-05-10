Ночные развлечения со знаком STOP – в Кременце трое подростков поломали дорожные знаки

Полиция установила нарушителей.

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В Кременце правоохранители установили лиц, причастных к повреждению дорожных знаков в городе. Информацию об инциденте ранее опубликовали в социальных сетях - речь шла о том, что неизвестные сорвали и сломали несколько знаков дорожного движения. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

После проверки сообщения, полицейские Кременецкого райотдела внесли данные в Журнал единого учета. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, они выяснили, что к правонарушению причастны трое 17-летних местных жителей. Двое из них уже имели административные взыскания за распитие алкоголя в общественных местах.

Мотивы своих действий ребята объяснить не смогли. По факту мелкого хулиганства правоохранители составили на несовершеннолетних протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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