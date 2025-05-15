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Андрій Єрмак записав відеопривітання з Днем вишиванки

08:41, 15 травня 2025
Андрій Єрмак записав відео з Офісу Президента.
Андрій Єрмак записав відеопривітання з Днем вишиванки
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак записав відеозвернення з нагоди Дня вишиванки, перебуваючи в Офісі Президента. У своєму вітальному слові він підкреслив значення національного одягу як символу єдності поколінь і національної ідентичності.

«Вітаю всіх з Днем вишиванки. Вона об‘єднує минуле з майбутнім, вона є символом нашої ідентичності. Сьогодні наші люди у вишиванках не тільки в Україні, а всюди, де є українська діаспора», — зазначив Єрмак.

День вишиванки традиційно відзначають щороку у третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру та об'єднувати українців незалежно від місця проживання.

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