Людиноподібний робот Optimus від Tesla навчився танцювати, відео

Робот пройшов повне тренування з нуля і тепер демонструє складні рухи, які імітують танець — Ілон Маск поділився відео з його виступом.

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Американський підприємець Ілон Маск опублікував відео з людиноподібним роботом Optimus, розробленим компанією Tesla. У ролику робот демонструє чудові навички танцюриста.

Робот навчався за допомогою методу з підкріпленням — це форма машинного навчання, що імітує спроби й помилки, як у живих істот.

Кріплення, які помітні у відео, — це не підтримка, а страховка на випадок падіння.

Інженер компанії Мілан Ковак уточнив, що Optimus пройшов повне навчання з нуля. За цей час у програмний код було внесено багато змін, оптимізацій і виправлень.

Проект гуманоїдного робота був уперше представлений ще у 2021 році — тоді на сцену вийшов актор у костюмі, що імітував майбутній пристрій. За початковим задумом, Optimus має зріст близько 172 см, важить 56 кг і здатен рухатися зі швидкістю до 8 км/год. Робот оснащується системою штучного інтелекту та сенсорами, подібними до тих, що використовуються в електромобілях Tesla.

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