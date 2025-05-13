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Суд залишив під вартою ексслужбовця колонії на окупованій Херсонщині

14:31, 13 травня 2025
Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у колабораційній діяльності на Херсонщині.
Суд залишив під вартою ексслужбовця колонії на окупованій Херсонщині
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Закарпатський апеляційний суд розглянув скаргу захисту на рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо підозрюваного у тяжкому кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — пособництві державі-агресору.

Згідно з рішенням суду першої інстанції, до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на період досудового розслідування.

Деталі справи № 308/14863/23:

Після захоплення збройними формуваннями рф міста Херсон та адміністративних будівель органів державної влади України, окупаційна адміністрація створила на тимчасово окупованій території систему незаконних органів державної влади, зокрема й правоохоронних.

Одним із таких утворень стало так зване «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» («УСИН по Херсонской области»), зареєстроване як юридична особа за законодавством рф.

У липні 2022 року, достеменно знаючи про факт збройної агресії рф проти України та тимчасову окупацію Херсонської області, підозрюваний — громадянин України, уродженець Херсонщини — добровільно вступив на службу до цього незаконного органу. Він отримав посаду «младшего инспектора 2 категории отдела охраны учреждения ИК «Северная исправительная колония» УСИН по Херсонской области» та спеціальне звання — рядовий внутрішньої служби. Його обов’язки полягали у контролі за дотриманням режиму утримання ув’язнених у колонії.

У жовтні 2022 року, напередодні звільнення Херсона Збройними Силами України, підозрюваний залишив місто та вирушив до нового місця дислокації незаконного формування, де продовжив виконання службових обов’язків.

Захисник підозрюваного у своїй апеляційній скарзі просив скасувати ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду та обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання його підзахисного.

Після заслуховування доводів сторін колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги.

Ухвалу слідчого судді залишено без змін, апеляційну скаргу захисника — без задоволення.

Нагадуємо: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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суд Херсон Закарпаття

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