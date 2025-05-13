Суд оставил под стражей экс-сотрудника колонии на оккупированной Херсонщине

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в коллаборационистской деятельности на Херсонщине.

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Закарпатский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты на решение Ужгородского горрайонного суда в отношении подозреваемого в тяжком уголовном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины - пособничестве государству-агрессору.

Согласно решению суда первой инстанции, к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на период досудебного расследования.

Детали дела № 308/14863/23:

После захвата вооруженными формированиями РФ города Херсон и административных зданий органов государственной власти Украины, оккупационная администрация создала на временно оккупированной территории систему незаконных органов государственной власти, в том числе и правоохранительных.

Одним из таких образований стало так называемое «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области» («УСИН по Херсонской области»), зарегистрированное как юридическое лицо по законодательству рф.

В июле 2022 года, точно зная о факте вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации Херсонской области, подозреваемый - гражданин Украины, уроженец Херсонщины - добровольно поступил на службу в этот незаконный орган. Он получил должность «младшего инспектора 2 категории отдела охраны учреждения ИК „Северная исправительная колония“ УСИН по Херсонской области» и специальное звание - рядовой внутренней службы. Его обязанности заключались в контроле за соблюдением режима содержания заключенных в колонии.

В октябре 2022 года, накануне освобождения Херсона Вооруженными Силами Украины, подозреваемый покинул город и отправился к новому месту дислокации незаконного формирования, где продолжил выполнение служебных обязанностей.

Защитник подозреваемого в своей апелляционной жалобе просил отменить постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства его подзащитного.

После заслушивания доводов сторон коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Постановление следственного судьи оставлено без изменений, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

Напоминаем: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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