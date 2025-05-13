Человекоподобный робот Optimus от Tesla научился танцевать, видео

Робот прошел полную тренировку с нуля и теперь демонстрирует сложные движения, имитирующие танец – Илон Маск поделился видео с его выступлением.

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Американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео с гуманоидным роботом Optimus, разработанным компанией Tesla. В ролике робот демонстрирует впечатляющие танцевальные навыки.

Робот обучался с помощью метода с подкреплением — это форма машинного обучения, имитирующая метод проб и ошибок, как у живых существ.

Крепления, которые можно увидеть в видео, — это не поддержка, а страховка на случай падения.

Инженер компании Милан Ковак уточнил, что Optimus прошел полное обучение с нуля. За это время в программный код было внесено множество изменений, оптимизаций и исправлений.

Проект человекоподобного робота был впервые представлен еще в 2021 году — тогда на сцену вышел актер в костюме, имитирующем будущего робота. Согласно первоначальной концепции, рост Optimus составляет около 172 см, вес — около 56 кг, а скорость передвижения достигает 8 км/ч. Робот оснащен системой искусственного интеллекта и сенсорами, аналогичными тем, что используются в электромобилях Tesla.

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