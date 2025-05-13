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У Хмельницькому підлітка вразило струмом на даху потяга, відео

08:12, 13 травня 2025
Рятувальники зняли хлопця з даху вагона та передали медикам.
У Хмельницькому підлітка вразило струмом на даху потяга, відео
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У Хмельницькому хлопця вразило струмом на даху вагона вантажного потяга, повідомляє ДСНС.

За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на вагон та зняли його звідти. Постраждалим виявився підліток 2010 року народження.

Його передали медикам для надання невідкладної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, що на даху електрички «Київ-Козятин» ледь заживо не згоріла людина.

Також в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропотяг, де їх уразило струмом. Один із них загинув, інший отримав травми.

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