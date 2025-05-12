На Київщині судитимуть чоловіка, який привласнив землю дитячої лікарні за підробленими документами

Фігурант використав фальшивий акт права власності, щоб заволодіти ділянкою у Василькові, на території якої розташований корпус дитячої лікарні.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині 34-річний чоловік заволодів землею дитячої лікарні, використавши підроблений документ. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що фігурант за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблений державний акт на право власності та незаконно заволодів земельною ділянкою в місті Васильків, на території якої розташований корпус дитячої лікарні.

Внаслідок незаконних дій чоловіка земельна ділянка відчужена із комунальної власності громади.

Своїми діями зловмисник завдав збитків місцевому бюджету майже на 200 тисяч гривень.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігуранта за фактом використання завідомо підробленого документа та заволодіння шляхом обману земельною ділянкою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).