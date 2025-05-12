Макрон проведе розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню

Розмова Макрона з європейськими колегами має відбутися 12 травня.

Фото: president.gov.ua

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 12 травня проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та його європейськими колегами, оскільки американська та європейська пропозиція до Росії щодо безумовного 30-денного припинення вогню діє до вечора понеділка, пише Le Figaro.

«Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло», – сказав він журналістам.

Також він підкресли, що зараз всі повинні бути розсудливими.

«Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій», – додав Макрон.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім».

Також президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори та сказав, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

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