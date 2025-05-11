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Трамп відреагував на пропозицію Путіна відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі

08:48, 11 травня 2025
Президент США заявив про «потенційно великий день для Росії та України».
Трамп відреагував на пропозицію Путіна відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі
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Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна про прямі переговори з Україною.

Зокрема, він заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень назвав «великим».

«Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!» - зазначив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Українська сторона наразі не коментувала пропозицію Путіна щодо переговорів у Стамбулі 15 травня.

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США рф путін Україна Дональд Трамп

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