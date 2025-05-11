Трамп отреагировал на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле

Президент США заявил о «потенциально большом дне для России и Украины».

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах с Украиной.

В частности, он заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящую неделю назвал «великой».

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдёт. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!» — отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Украинская сторона пока не комментировала предложение Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая.

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