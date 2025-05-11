В Угорщині затримали українського ексдипломата та звинуватили його у «шпигунстві»: МЗС засудило «полювання на відьом», відео

Угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у «шпигунстві».

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В Угорщині силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у «шпигунстві». Відео затримання оприлюднене на офіційному сайті угорського уряду.

За інформацією угорських ЗМІ, спецслужба зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з нього та повезли в невідомому напрямку.

За даними правоохоронців, раніше затриманий чоловік мав дипломатичий імунітет, однак наразі цей статус припинено, тож його назвали «нелегальним агентом» — шпигуном без прикриття.

Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їзд і перебування в країні через підозру в шпигунстві. Після з'ясування обставин вночі його було депортовано з країни. При цьому, у повідомленні наголошується, що його діяльність «значною мірою загрожувала суверенітету країни». Наразі дипломат перебуває в Києві.

За даними Telex, затриманий – Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині. Потім змінив сферу діяльності та відкрив ресторани у Будапешті.

МЗС України назвало затримання «полюванням на відьом» і закликало Угорщину припинити антиукраїнську істерію.

Так, за кілька годин після інциденту речник МЗС Георгій Тихий прокоментував затримання громадянина України в центрі Будапешта.

«Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно час покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», – вказав він.

Як стало відомо раніше, Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у нібито шпигунській діяльності.

Додамо, що Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

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