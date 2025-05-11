Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

В Угорщині затримали українського ексдипломата та звинуватили його у «шпигунстві»: МЗС засудило «полювання на відьом», відео

09:24, 11 травня 2025
Угорські силовики затримали  українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у «шпигунстві».
В Угорщині затримали українського ексдипломата та звинуватили його у «шпигунстві»: МЗС засудило «полювання на відьом», відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Угорщині силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у «шпигунстві». Відео затримання оприлюднене на офіційному сайті угорського уряду.

За інформацією угорських ЗМІ, спецслужба зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з нього та повезли в невідомому напрямку.

За даними правоохоронців, раніше затриманий чоловік мав дипломатичий імунітет, однак наразі цей статус припинено, тож його назвали «нелегальним агентом» — шпигуном без прикриття.

Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їзд і перебування в країні через підозру в шпигунстві. Після з'ясування обставин вночі його було депортовано з країни. При цьому, у повідомленні наголошується, що його діяльність «значною мірою загрожувала суверенітету країни». Наразі дипломат перебуває в Києві.

За даними Telex, затриманий – Сергій Александров. Він був першим секретарем посольства України в Угорщині. Потім змінив сферу діяльності та відкрив ресторани у Будапешті.

МЗС України назвало затримання «полюванням на відьом» і закликало Угорщину припинити антиукраїнську істерію.

Так, за кілька годин після інциденту речник МЗС Георгій Тихий прокоментував затримання громадянина України в центрі Будапешта.

«Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно час покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», – вказав він.

Як стало відомо раніше, Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у нібито шпигунській діяльності.

Додамо, що Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Розмір судового збору при зверненні громадян до Верховного Суду можуть обмежити сумою у 30280 грн – комітет рекомендував законопроект

Верховна Рада розгляне у першому читанні законопроект, яким будуть встановлені граничні розміри судового збору для громадян при поданні апеляційних та касаційних скарг.

Верховна Рада знов розгляне закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для визначення придатності після президентського вето

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Президента і рекомендує парламенту ще раз прийняти закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності.

Діяльність ДСА за 2024 рік визнана задовільною – Вища рада правосуддя

Діяльність ДСА визнана ідеологічно та стратегічно правильною, а апеляційні суди повідомили, що в них майже все добре.

КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника і понятих – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що КПК не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду