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Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату

08:30, 11 травня 2025
Путін запропонував відновити їх 15 травня — у Туреччині.
Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату
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Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною вже наступного тижня. Про це він заявив на пресконцеренції для ЗМІ.

Зокрема, він пропонує відновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

«Пропонуємо відновити прямі переговори у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані», — сказав він.

Також Путін анонсував, що 11 квітня у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

Він додав, що Росія нібито налаштована серйозно на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир'я, нове припинення вогню.

«Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню. Причому про реальне перемир'я», - резюмував він.

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