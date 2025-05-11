Путин предложил прямые переговоры с Украиной и назвал дату

Путин предложил восстановить их 15 мая – в Турции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже на следующей неделе. Об этом он заявил на пресс-конференции для СМИ.

В частности, он предлагает возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

«Предлагаем возобновить прямые переговоры в четверг, 15 мая, в Стамбуле, где они были прерваны», — сказал он.

Также Путин анонсировал, что 11 апреля у него состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил надежду, что турецкий лидер предоставит площадку для переговоров.

Он добавил, что Россия якобы настроена серьезно на переговоры и не исключает, что во время встреч удастся достичь договоренностей о новых перемириях, новом прекращении огня.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира в исторической перспективе. Не исключаем, что во время этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии», — резюмировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.