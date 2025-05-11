Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною «першим кроком, але недостатнім»

Президент Франції прокоментував пропозицію Путіна провести прямі переговори між представниками України та РФ у турецькому Стамбулі.

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Ініціатива Путіна про відновлення прямих переговорів між Росією і Україною у Стамбулі є «першим кроком, але недостатнім». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає France 24.

За його словами, ідея щодо прямих переговорів є «першим кроком», але «цього недостатньо».

«Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час» — сказав Макрон журналістам у Перемишлі в Польщі на шляху з Києва додому.

На запитання, чи є це тактикою затягування, Макрон відповів: «Так, так, це так».

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Як повідомлялося, Путін запропонував прямі переговори з Україною і назвав дату — 15 травня.

Згодом Трамп відреагував на пропозицію Путіна відновити переговори з Україною у Стамбулі.

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