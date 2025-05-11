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Угорщина перенесла переговори з Україною щодо нацменшин, заплановані на 12 травня

09:57, 11 травня 2025
Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.
Угорщина перенесла переговори з Україною щодо нацменшин, заплановані на 12 травня
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Угорщина відтермінувала заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацменшин, які мали стати початком регулярних переговорів. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

«Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Мміністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС. За його словами, «налаштовані на конструктивний діалог».

Як стало відомо раніше, Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність проти України.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у нібито шпигунській діяльності.

Додамо, що Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Також повідомлялося, що в Угорщині затримали українського ексдипломата та звинуватили його у «шпигунстві»: МЗС засудило «полювання на відьом».

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