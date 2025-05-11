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На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який вирішував сімейний конфлікт за допомогою гранати

12:52, 11 травня 2025
49-річний зловмисник кинув гранату в дружину та тещу — жінок госпіталізували.
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який вирішував сімейний конфлікт за допомогою гранати
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Прикарпатті судитимуть зловмисника, який вирішував сімейний конфлікт за допомогою гранати — постраждали дружина та теща. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт стовно 49-річного чоловіка за фактами замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, незаконного поводженні з бойовими припасами, а також домашнього насильства та незаконного заволодіння документом (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ст. 126-1, ст.357 КК України).

Встановлено, що у березні 2025 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною.

Він погрожував жінці розправою, тримаючи в руках гранату, а коли вона почала втікати з будинку – кинув її услід. Запал від гранати він кинув під ноги матері жінки.

В результаті вибуху жінки отримали тілесні ушкодження. Обидві постраждалі були госпіталізовані до лікувального закладу.

В ході розслідування з’ясовано, що чоловік систематично вчиняв психологічне і фізичне насильство щодо дружини, а також заволодів її документами. 

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