На Прикарпатье будут судить мужчину, разрешающего семейный конфликт с помощью гранаты

49-летний злоумышленник бросил гранату в жену и тещу — их госпитализировали.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Прикарпатье будут судить злоумышленника, который пытался решить семейный конфликт с помощью гранаты — пострадали жена и тёща. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по фактам покушения на убийство, совершённого способом, опасным для жизни многих лиц, незаконного обращения с боеприпасами, а также домашнего насилия и незаконного завладения документом (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ст. 126-1, ст. 357 УК Украины).

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт со своей женой.

Он угрожал женщине расправой, держа в руках гранату, а когда она начала убегать из дома — бросил гранату ей вслед. Запал от гранаты он кинул под ноги матери женщины.

В результате взрыва женщины получили телесные повреждения. Обе пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении жены, а также завладел её документами.

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