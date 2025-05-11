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День матери в Украине: открытки, поздравления и лучшие пожелания

09:06, 11 мая 2025
Трогательные поздравления на украинском ко Дню матери: как поблагодарить маму.
День матери в Украине: открытки, поздравления и лучшие пожелания
Фото: unsplash
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В Украине День матери ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году этот праздник приходится на 11 мая. Это особенный день, когда украинцы чествуют матерей, благодарят их за любовь, заботу и безграничную преданность.

К празднику «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку искренних поздравлений, трогательных открыток и тёплых слов, которые помогут выразить благодарность самым дорогим женщинам в вашей жизни.

Привітання з Днем матері-2025 у віршах:

Матусю, зі святом вітаю,
Чудового настрою й усмішок бажаю.
Не сумуй ніколи, дорогенька,
Будь щаслива й здоровенька.

***

З Днем матері ніжно вітаю,
Всього найкращого тобі бажаю.
Хай усмішка твоя радістю сяє,
Нехай душа від щастя співає.

***

Вітаємо, мамусю, тебе зі святом!
Бажаємо посмішок і щастя багато!
Нехай на душі буде тільки тепло,
А в житті — любов, радість і добро.

***

Красива, лагідна, яскрава,
Тебе вітаю нині, мамо,
Нехай моя любов усюди
Підтримкою для тебе буде.

***

З днем матері, із святом Вас!
Хай буде все у Вас в житті гаразд.
Хай тішать діти, радують онуки,
Щоб Ви не знали болю і розлуки!

***

З днем матері, з прекрасним святом,
Щоб було радості багато!
Вклоняюсь матері низенько,
Щоб билось радісно серденько!

***

В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров’я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!

Привітання з Днем матері-2025 в прозі

Дорога мамо! Дякую тобі за життя, за тепло, яке ти щодня даруєш, за турботу, що не має меж. Бажаю тобі здоров’я, спокою, радості та щасливих моментів щодня. Ти — найкраща мама у світі!

***

Мамо, ти — мій всесвіт. Твоя любов завжди була моїм прихистком. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше відпочинку, менше тривог і якомога більше приводів для радості. Я тебе дуже люблю!

***

Мамо, твоя любов — це найдорожче, що я маю. Дякую за все. Нехай твоє життя буде світлим, мирним і щасливим!

***

Мамо, ти — супергероїня без плаща. Завжди знаєш, де мої речі, як вилікувати душу чаєм і обіймами. Бажаю тобі всього найкращого — і щоб діти телефонували не тільки коли щось треба.

Привітання з Днем матері-2025 в листівках

 

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