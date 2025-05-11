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Венгрия перенесла переговоры с Украиной по поводу нацменьшинств, запланированные на 12 мая

09:57, 11 мая 2025
Встреча должна стать началом регулярных переговоров.
Венгрия перенесла переговоры с Украиной по поводу нацменьшинств, запланированные на 12 мая
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Венгрия отложила запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией по вопросам нацменьшинств, которые должны были стать началом регулярных переговоров. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Перенесённые консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вступлению в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность против Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, которых он обвинил в якобы шпионской деятельности.

Добавим, что Украина высылает из Киева двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии.

Также сообщалось, что в Венгрии задержали украинского эксдипломата и обвинили его в «шпионаже»: МИД осудил «охоту на ведьм».

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ЕС Украина Венгрия минюст Евросоюз Министерство юстиции Украины

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