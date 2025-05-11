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Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным»

09:42, 11 мая 2025
Президент Франции прокомментировал предложение Путина провести прямые переговоры между представителями Украины и РФ в турецком Стамбуле.
Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным»
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Инициатива Путина о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является «первым шагом, но недостаточным». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает France 24.

По его словам, идея прямых переговоров — это «первый шаг», но «этого недостаточно».

«Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время», — сказал Макрон журналистам в Перемышле, в Польше, по пути из Киева домой.

На вопрос, является ли это тактикой затягивания, Макрон ответил: «Да, да, это так».

Напомним, 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

Как сообщалось, Путин предложил прямые переговоры с Украиной и назвал дату - 15 мая.

Позже Трамп отреагировал на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.

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