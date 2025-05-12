Макрон проведет разговор с Зеленским и другими коллегами относительно прекращения огня

Разговор Макрона с европейскими коллегами должен состояться 12 мая.

Фото: president.gov.ua

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 12 мая проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его европейскими коллегами, поскольку американское и европейское предложение России о безусловном 30-дневном прекращении огня действует до вечера понедельника, пишет Le Figaro.

«Я поговорю с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были определены. Все ясно», — сказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что сейчас все должны быть рассудительными.

«Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций», — добавил Макрон.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров с Украиной «первым шагом, но недостаточным».

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прямых переговорах и сказал, что продолжит работать с обеими сторонами, а будущую неделю назвал «большой».

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