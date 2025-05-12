На Буковине под видом обустройства укрытия добывали известняк на миллионы гривен

Под прикрытием фиктивного благоустройства коммунальщики вместе с предпринимателями незаконно добывали известняк в заброшенной шахте, нанеся государству ущерб более 5 миллионов гривен.

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На Буковине разоблачили масштабную схему незаконной добычи известняка, прикрытую фиктивным обустройством бомбоубежища. Трем участникам махинации сообщено о подозрении. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, директор коммунального предприятия по обслуживанию городской инфраструктуры, действуя в сговоре с директором ООО и предпринимателем, организовали масштабную схему незаконной добычи известняка в одной из заброшенных шахт на территории Днестровского района.

Схему фактически запустило в действие коммунальное предприятие, возглавляемое одним из подозреваемых, которое стало заказчиком соответствующих «услуг».

Для того чтобы придать своим действиям вид законности, участники группы заключили договор субподряда на выполнение работ по уборке и очистке территории неработающей шахты по добыче известкового камня для обустройства укрытия для населения.

На самом же деле под прикрытием благоустроительных работ велась активная добыча известняка.

Прокуратура указывает, что к работам подозреваемые привлекали наемных работников, подбором и координацией которых занимался ФЛП, а техническое обеспечение и вывоз материалов осуществляло общество, официально занимающееся транспортной обработкой грузов и реализацией строительных материалов.

Добытый известняк дробили, фасовали в мешки и вывозили для дальнейшей продажи.

По предварительным подсчетам, стоимость незаконно добытых полезных ископаемых превышает 5 миллионов гривен.

Трем лицам сообщено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 3 ст. 240 УК Украины).

Постановлением суда арестована спецтехника, использовавшаяся для добычи и переработки известняка.

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