На Буковині під виглядом облаштування укриття добували вапняк на мільйони гривень

Під прикриттям фіктивного благоустрою комунальники разом із підприємцями незаконно видобували вапняк у закинутій шахті, завдавши державі збитків понад 5 мільйонів гривень.

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На Буковині викрили масштабну схему незаконного видобутку вапняку, прикриту фіктивним облаштуванням бомбосховища. Трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, директор комунального підприємства з обслуговування міської інфраструктури, діючи у змові з директором ТОВ та підприємцем, організували масштабну схему незаконного видобутку вапняку в одній із закинутих шахт на території Дністровського району.

Схему фактично запустило в дію комунальне підприємство, очолюване одним із підозрюваних, яке стало замовником відповідних «послуг».

Для того, щоб надати своїм діям вигляду законності, учасники групи уклали договір субпідряду на виконання робіт із прибирання та очищення території недіючої шахти з видобутку вапнякового каменю для облаштування укриття для населення.

Насправді ж під прикриттям робіт з благоустрою, здійснювався активний видобуток вапняку.

Прокуратура вказує, що до робіт підозрювані залучали найманих працівників, добором та координацією яких займався ФОП, а технічне забезпечення й вивезення матеріалів здійснювало товариство, яке офіційно займається транспортним обробленням вантажів та реалізацією будівельних матеріалів.

Видобутий вапняк подрібнювали, фасували в мішки та вивозили для подальшого продажу.

За попередніми підрахунками, вартість незаконно видобутих корисних копалин перевищує 5 мільйонів гривень.

Трьом особам повідомлено про підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України).

Ухвалою суду арештовано спецтехніку, яку використовували для видобутку та переробки вапняку.