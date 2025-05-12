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Apple планує підняти ціни на iPhone – WSJ

20:55, 12 травня 2025
Apple планує підняти вартість нової лінійки iPhone, яку представить восени 2025 року.
Apple планує підняти ціни на iPhone – WSJ
Джерело фото: Мanuel Оrbegozo/Reuters
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Apple Inc. планує підняти ціни на лінійку iPhone, яку вона представить цієї осені. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначають джерела газети, компанія планує поєднати такий крок з новими функціями і змінами в дизайні пристроїв. За словами знайомих з цим питанням осіб, Apple намагатиметься уникнути ситуації, в якій збільшення цін буде сприйнято як наслідок американських мит на товари, що постачаються з Китаю, де збирається більшість iPhone, кажуть джерела.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Apple готує низку змін в iPhone нової лінійки, яка вийде восени цього року, зокрема в дизайні та форматі пристроїв.

Як зазначають джерела WSJ, більшість найбільш технологічних і дорогих моделей iPhone – Pro і Pro Max – надалі виробляють у Китаї. Можливості індійських підприємств недостатні для масового випуску цих пристроїв.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що технічний гігант Apple планує перенести збірку всіх iPhone, що продаються в США, до Індії.

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США Apple

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