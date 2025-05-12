Apple планує підняти ціни на iPhone – WSJ

Apple Inc. планує підняти ціни на лінійку iPhone, яку вона представить цієї осені. Про це пише The Wall Street Journal.
Як зазначають джерела газети, компанія планує поєднати такий крок з новими функціями і змінами в дизайні пристроїв. За словами знайомих з цим питанням осіб, Apple намагатиметься уникнути ситуації, в якій збільшення цін буде сприйнято як наслідок американських мит на товари, що постачаються з Китаю, де збирається більшість iPhone, кажуть джерела.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Apple готує низку змін в iPhone нової лінійки, яка вийде восени цього року, зокрема в дизайні та форматі пристроїв.
Як зазначають джерела WSJ, більшість найбільш технологічних і дорогих моделей iPhone – Pro і Pro Max – надалі виробляють у Китаї. Можливості індійських підприємств недостатні для масового випуску цих пристроїв.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що технічний гігант Apple планує перенести збірку всіх iPhone, що продаються в США, до Індії.
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