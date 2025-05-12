Практика судов
  1. В мире

Apple планирует повысить цены на iPhone — WSJ

20:55, 12 мая 2025
Apple планирует поднять стоимость новой линейки iPhone, которую представит осенью 2025 года.
Apple планирует повысить цены на iPhone — WSJ
Источник фото: Мanuel Оrbegozo/Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Apple Inc. планирует повысить цены на линейку iPhone, которую она представит этой осенью.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, компания собирается сопроводить этот шаг новыми функциями и изменениями в дизайне устройств. По словам осведомлённых лиц, Apple попытается избежать ситуации, в которой повышение цен будет воспринято как следствие американских пошлин на товары, поставляемые из Китая, где собирается большинство iPhone, сообщают источники.

Ранее СМИ сообщали, что Apple готовит ряд изменений в новой линейке iPhone, которая выйдет осенью этого года, в том числе в дизайне и формате устройств.

Как отмечают источники WSJ, большинство самых технологичных и дорогих моделей iPhone — Pro и Pro Max — продолжают производиться в Китае. Возможностей индийских предприятий недостаточно для массового выпуска этих устройств.

Напомним, ранее стало известно, что технологический гигант Apple планирует перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Apple

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.

В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду