Apple планирует повысить цены на iPhone — WSJ

Apple планирует поднять стоимость новой линейки iPhone, которую представит осенью 2025 года.

Источник фото: Мanuel Оrbegozo/Reuters

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Apple Inc. планирует повысить цены на линейку iPhone, которую она представит этой осенью.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, компания собирается сопроводить этот шаг новыми функциями и изменениями в дизайне устройств. По словам осведомлённых лиц, Apple попытается избежать ситуации, в которой повышение цен будет воспринято как следствие американских пошлин на товары, поставляемые из Китая, где собирается большинство iPhone, сообщают источники.

Ранее СМИ сообщали, что Apple готовит ряд изменений в новой линейке iPhone, которая выйдет осенью этого года, в том числе в дизайне и формате устройств.

Как отмечают источники WSJ, большинство самых технологичных и дорогих моделей iPhone — Pro и Pro Max — продолжают производиться в Китае. Возможностей индийских предприятий недостаточно для массового выпуска этих устройств.

Напомним, ранее стало известно, что технологический гигант Apple планирует перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию.

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