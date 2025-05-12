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Сокращение штата — кто имеет преимущество остаться на работе

22:18, 12 мая 2025
При увольнении из-за сокращения работники с более высокой квалификацией, семейными обстоятельствами или особым статусом имеют преимущественное право остаться в должности по закону.
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Государственная служба Украины по вопросам труда рассказала, кто имеет преимущественное право остаться на работе в случае сокращения работников.

Так, при увольнении по пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины обязательно следует учитывать преимущественное право на оставление на работе. Согласно статье 42 КЗоТ Украины, при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущество в оставлении на работе отдается работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в оставлении на работе имеют:

1) работники, имеющие двоих и более иждивенцев;

2) лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

3) работники с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;

4) работники, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;

5) участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также лица, реабилитированные в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» из числа тех, кто подвергался репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы, либо принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа;

6) авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;

7) работники, получившие на этом предприятии, в учреждении, организации производственную травму или профессиональное заболевание;

8) лица из числа депортированных из Украины — в течение пяти лет с момента возвращения на постоянное место жительства в Украину;

9) работники из числа бывших военнослужащих срочной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава, а также лиц, проходивших альтернативную (невойсковую) службу — в течение двух лет со дня увольнения со службы;

10) работники, которым осталось менее трёх лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат.

Преимущество в оставлении на работе может также предоставляться другим категориям работников, если это предусмотрено законодательством Украины.

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увольнение Гоструда трудовые отношения

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