Апелляционный суд подтвердил штраф более 655 тысяч гривен за нарушение сроков регистрации налоговых накладных

Предприятию не удалось обжаловать штраф, назначенный налоговой после проверки.

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Налоговая служба Полтавской области сообщила о проведении камеральной проверки налогоплательщика, в результате которой был составлен акт, зафиксировавший нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. На основании акта проверки контролирующим органом было принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные санкции в размере 655 742,01 гривны.

При рассмотрении дела суд учёл доводы контролирующего органа о том, что Закон Украины №2876-IX от 12.01.2023 «О внесении изменений в раздел XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно восстановления ограничения пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения» (далее – Закон №2876-IX) не содержит прямого указания о предоставлении его нормам обратной силы во времени, а следовательно, его действие не распространяется на период до вступления его в силу.

Кроме того, ответственность, установленная пунктом 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса, применяется за нарушение налогоплательщиками налога на добавленную стоимость предельного срока, предусмотренного для пункта 89 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины, то есть прямо связана с увеличенными сроками регистрации налоговых накладных.

Коллегия судей отметила, что пункт 89 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины устанавливает новые (продленные) сроки регистрации налоговых накладных во время военного положения и 6 месяцев после. Пункт 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины определяет ответственность (штрафы) именно за нарушение этих новых сроков регистрации (то есть за состав налогового правонарушения, отличный от «довоенных» сроков пункта 201.10 статьи 201 НК Украины).

Учитывая это, коллегия судей отметила, что нормы пунктов 89 и 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины не заменяют «автоматически» старые положения (пункта 201.10 статьи 201 и пункта 120-1.1 статьи 120-1 НК Украины), а создают отдельный правовой механизм именно для «военного» периода, не имея обратной силы в отношении событий, которые произошли до вступления в силу Закона Украины №2876-IX.

Коллегия судей подытоживает, что в случае совершения налогоплательщиком нарушения сроков, предусмотренных пунктом 201.10 статьи 201 НК Украины, к такому правонарушению необходимо применять штрафные санкции в соответствии с пунктом 121-1.1 статьи 120-1 НК Украины, поскольку штрафные санкции, предусмотренные пунктом 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины, применяются в случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 89 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины.

В данном случае камеральной проверкой установлено, что истцом несвоевременно зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных налоговые накладные/расчёты корректировки к налоговым накладным за период выписки июнь 2022 года.

Аналогичные правовые выводы относительно применения норм пунктов 89, 90 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НК Украины изложены в постановлениях Верховного Суда от 30.01.2024 по делу №280/4484/23, от 06.02.2024 по делу №160/10740/23, от 12.03.2024 по делу №160/13661/23 и от 13.03.2024 по делу №120/6331/23.

Таким образом, Вторым апелляционным административным судом от 24 апреля 2025 года по делу №440/8251/24 отказано в удовлетворении жалобы предприятия.

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