Апеляційний суд підтвердив штраф у понад 655 тисяч гривень за порушення строків реєстрації податкових накладних

Підприємству не вдалося оскаржити штраф, який призначила податкова після перевірки.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 655 742,01 гривень.

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що Закон України №2876-IX від 12.01.2023 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» (далі – Закон України №2876-IX) не містить прямої вказівки про надання його нормам зворотної дії в часі, а отже його дія не розповсюджується на період до набрання ним чинності.

Крім того, відповідальність, встановлена пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, застосовується за порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого для пункту 89 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, тобто прямо пов’язана зі збільшеними строками реєстрації податкових накладних.

Колегія суддів зазначила, що пункт 89 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України установлює нові (подовжені) строки реєстрації податкових накладних під час воєнного стану та 6 місяців після. Пункт 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України визначає відповідальність (штрафи) саме за порушення цих нових строків реєстрації (тобто за склад податкового правопорушення, відмінний від «довоєнних» строків пункту 201.10 статті 201 ПК України).

З огляду на це, колегія суддів зауважила, що норми пунктів 89 і 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України не замінюють «автоматично» старі положення (пункту 201.10 статті 201 і пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України), а створюють окремий правовий механізм саме для «воєнного» періоду, не маючи зворотної сили щодо подій, які відбулися до набрання чинності Законом України №2876-IX.

Колегія суддів підсумовує, що у разі вчинення платником податків порушення строків, передбачених пунктом 201.10 статті 201 ПК України, то до такого правопорушення необхідно застосовувати штрафні санкції відповідно пункту 121-1.1 статті 120-1 ПК України, оскільки штрафні санкції, передбачені пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, застосовуються у разі порушення строків, передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

В даному випадку, камеральною перевіркою встановлено, що позивачем несвоєчасно зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних за період виписки червень 2022 року.

Аналогічні правові висновки щодо застосування норм пунктів 89, 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України викладені у постановах Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 280/4484/23, від 06.02.2024 у справі №160/10740/23, від 12.03.2024 у справі №160/13661/23 та від 13.03.2024 у справі №120/6331/23.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 24 квітня 2025 року у справі № 440/8251/24 відмовлено у задоволенні скарги підприємства.

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