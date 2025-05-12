У Японії дівчина відрізала хлопцеві безіменний палець, щоб не дати йому одружитися з іншою

23-річна японка роками контролювала свого хлопця, а після чергової сварки відрізала йому палець і зберігала його в холодильнику.

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У Японії спалахнув гучний скандал після того, як 23-річна дівчина Сакі Сато — відома в мережі як «мила косплеєрка» — відрізала своєму хлопцеві безіменний палець на лівій руці. Таким жорстоким способом вона хотіла перешкодити йому обмінятися обручками з іншою жінкою. Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент стався в жовтні минулого року, але широку розголосу набув лише зараз. У січні до поліції міста Осака звернувся 21-річний потерпілий.

Він зазначив, що після сварки Сато його побила та попросив допомоги. Коли поліція прибула до квартири, чоловік мав видимі тілесні ушкодження, а також розповів, що дівчина відрізала йому частину пальця й поклала її в банку з алкоголем у холодильнику. Поліцейські підтвердили ці слова під час огляду помешкання.

За даними слідства, дівчина зберігала не лише палець, а й банківську книжку хлопця та його телефон у власному сейфі. Більше того, ще раніше вона нібито відрізала частину його лівого соска.

Пара познайомилась у 2023 році, коли хлопець ще навчався в старших класах і закохався у косплеєрку через соцмережі. Вже за кілька місяців вони з’їхалися.

Однак з часом хлопець почав помічати надмірно контрольовану поведінку. Сато наполягала, щоб він просив дозволу на користування телефоном і грошима. Вона казала, що їй подобаються «тихі та слухняні хлопці» й що не терпить «владних та грубих».

У вересні вона заявила йому, що «чоловічий сосок відросте, якщо його відрізати», і перевірила це на практиці. А вже 19 жовтня вигукнула: «Я не дозволю тобі одружитися з іншою!» — і відрізала частину пальця, де зазвичай носять обручку.

Дівчину офіційно обвинувачено в трьох епізодах насильства, обвинувачення було висунуто 21 квітня. Вона свою провину заперечує і стверджує, що хлопець «сам собі відрізав палець».

Справу активно обговорюють у соцмережах. Багато японських користувачів порівнюють її з персонажами з аніме, які спершу здаються милими, але згодом виявляються жорстокими та одержимими.

Потерпілий визнав, що довго терпів насильство, бо дівчина була занадто красива, щоб він міг її покинути.