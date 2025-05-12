В Японии девушка отрезала парню безымянный палец, чтобы не дать ему жениться на другой

23-летняя японка годами контролировала своего парня, а после очередной ссоры отрезала ему палец и хранила его в холодильнике.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии разгорелся громкий скандал после того, как 23-летняя девушка Саки Сато — известная в интернете как «милая косплеерша» — отрезала своему парню безымянный палец на левой руке. Таким жестоким способом она хотела помешать ему обменяться обручальными кольцами с другой женщиной. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, однако широкую огласку получил только сейчас. В январе в полицию города Осака обратился 21-летний пострадавший.

Он сообщил, что после ссоры Сато избила его и попросил о помощи. Когда полиция прибыла в квартиру, у мужчины были видимые телесные повреждения, а также он рассказал, что девушка отрезала ему часть пальца и поместила его в банку с алкоголем в холодильнике. Полицейские подтвердили его слова при осмотре жилища.

По данным следствия, девушка хранила не только палец, но и банковскую книжку парня, а также его телефон в собственном сейфе. Более того, ранее она якобы отрезала часть его левого соска.

Пара познакомилась в 2023 году, когда парень еще учился в старших классах и влюбился в косплеершу через соцсети. Уже через несколько месяцев они стали жить вместе.

Однако со временем молодой человек начал замечать чрезмерно контролирующее поведение. Сато настаивала, чтобы он просил разрешения пользоваться телефоном и деньгами. Она утверждала, что ей нравятся «тихие и послушные парни» и что она не выносит «властных и грубых».

В сентябре она заявила, что «мужской сосок отрастет, если его отрезать», и решила проверить это на практике. А уже 19 октября выкрикнула: «Я не позволю тебе жениться на другой!» — и отрезала часть пальца, на котором обычно носят кольцо.

Девушке официально предъявлены обвинения по трем эпизодам насилия, обвинение было выдвинуто 21 апреля. Она отрицает свою вину и утверждает, что парень «сам себе отрезал палец».

История активно обсуждается в социальных сетях. Многие японские пользователи сравнивают Сато с персонажами из аниме, которые сначала кажутся милыми, но затем проявляют жестокость и навязчивую привязанность.

Пострадавший признался, что долго терпел насилие, потому что девушка была слишком красива, чтобы он смог ее бросить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.